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Новости. Криминал
12:17, 03 Октября 2017

Депутата в Карелии оштрафовали за мошенничество с земельными участками на Ладоге

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В Карелии экс-мэр Лахденпохьи, депутат городского поселения Ирина Каковка признана виновной в мошенничестве с земельными участками.

По версии следствия, в 2014 году Каковка, имея на праве аренды два земельных участка площадью по 15 соток под дачное строительство, подала в органы Росреестра декларации о недвижимости. В них она указала заведомо ложные сведения о наличии на участках одноэтажных жилых домов с автономными отоплением, электроснабжением, водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией.

Воспользовавшись нормами законодательства о "дачной амнистии", чиновница зарегистрировала указанные строения. Это позволило ей выкупить находящиеся на праве аренды земельные участки в собственность по льготной цене – по 2175 рублей за каждый.

Между тем эти участки относятся к категории земель "земли сельскохозяйственного назначения", расположены на одном из островов Ладожского озера, рыночная стоимость каждого участка составляет 368 тысяч рублей.

"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Кроме этого ей предстоит возместить ущерб муниципальному району и сельскому поселению на общую сумму более 730 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе карельского управления СК РФ.

По данным пресс-службы карельского правительства, 29 сентября Ирина Каковка принимала участие в рабочей поездке главы республики Артура Парфенчикова в Питкярантский район.

"Как рассказала заместитель гендиректора ООО "ПТО "Питкяранта" – компании, которая вкладывает средства в развитие туристического комплекса "Белые мосты", Ирина Каковка, строители подъезда к водопаду столкнулись с трудностью – большим количеством скальных пород. Из-за этого темпы работ несколько замедлились. Кроме того, для проведения линии электропередач необходимо получить разрешение у руководства компании "РЖД", поскольку ЛЭП будут пересекать железную дорогу. Руководитель региона пообещал обсудить этот вопрос на встрече с начальником Октябрьской железной дороги Владимиром Голоскоковым", - сообщили в пресс-службе карельского правительства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-03 12:29:54
Вы ещё всё ищете, кто виноват в ваших бедах? Сами и виноваты. На её месте, а вы на своем делаете подобное каждый день, поступили бы также.
xxxxxxx
2017-10-03 12:41:45
кир, Что то постоянно бредишь дедуля с Ровио 18 , злобы к людям поменьше "филосов х-в"
кир
2017-10-03 13:04:14
xxxxxxx, тебе чего, болезный? Тебя не цитируют, потому как неинтересен. Учиться не хотел, думал на гормонах влетишь в скорый поезд. Не вышло и тут зябнешь, наряду с другими неудачниками.
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