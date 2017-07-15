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Новости. Общество
13:50, 15 Июля 2017

Депутаты должны зарабатывать больше учителей и врачей, считают в Совете Федерации

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Сенатор рассказал, почему депутаты должны зарабатывать больше учителей и врачей.

Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров считает, что депутат должен получать гораздо больше, чем учитель или врач.

"Потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации. Именно от результатов его работы зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника",— говорится в комментарии Алексея Александрова о повышении зарплат красноярских депутатов, опубликованном на сайте информационного агентства Regions.ru.

"Кому сколько платить — это целая политика. Вообще тяжело считать чужие деньги и рассуждать по этой проблеме. Любимая тема — почему учителям, врачам платят так мало, в 3–4 раза меньше депутатов? Ну давайте депутатам вовсе не платить! Зачем депутату машина? – пусть ходит пешком. Зачем депутату рабочее место? — пусть пишет на пеньке, как Ленин… Но это все пустые, уличные разговоры, такой подход неверен",— прицитировал "Коммерсант" сенатора.

Решение о повышении зарплат красноярским депутатам было принято на последней сессии законодательного сезона-2017. В среднем оклад депутата заксобрания, работающего на неосвобожденной основе, составляет около 40 тыс. руб., а с учетом надбавок, которые выплачиваются обычно ежемесячно, примерно 100 тыс. руб. С внесением изменений в закон в среднем зарплата увеличится до 160–200 тыс. руб.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2017-07-15 14:15:45
У депутата, значит, работа ответственная, а у врача, значит, держать чужое в своих руках-это не смешите мои старые тапочки. Раз от вас, друзья мои, все таки настолько зависит, ну тогда и отвечать за все надо таки на столько же. Проколзился - сажать не на другую должность, а голой жопой на кол...
новый
2017-07-15 14:05:57
Полностью с ним согласен. Какой электоратишко, такая и власть. Людишки сами избирают для себя этих пассажиров. Особенно учителя. Стараются на совесть на избирательных участках. Поделом им. Пусть и дальше берут кредиты для поездки летом на теплые моря.
Вышка
2017-07-15 14:05:38
Правильно,зачем в нашей деградированной стране учителя и врачи,их уже скоро и не будет нормальных,на ОТР это хорошо подметил учитель года 2009,не помню фамилию,сказав что те учителя,которые нынче приходят в школу,уже шок вызывают,их самих учить надо....,ну а врачами у нас" таджики",уж простите, будут работать,им всё равно : дворником или врачом ,зарплата одинаковая почти,в Питере их полно уже...да и здесь процесс пойдёт скоро...А депутаты,напринимавшие разных и не нужных порой законов,должны получат по 200.000р ,конечно,В Думе уже по 500.000р. получают,"успехи страны" мы видим в каждый день....
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