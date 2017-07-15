Депутаты должны зарабатывать больше учителей и врачей, считают в Совете Федерации

Сенатор рассказал, почему депутаты должны зарабатывать больше учителей и врачей.

Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров считает, что депутат должен получать гораздо больше, чем учитель или врач.

"Потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации. Именно от результатов его работы зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника",— говорится в комментарии Алексея Александрова о повышении зарплат красноярских депутатов, опубликованном на сайте информационного агентства Regions.ru.

"Кому сколько платить — это целая политика. Вообще тяжело считать чужие деньги и рассуждать по этой проблеме. Любимая тема — почему учителям, врачам платят так мало, в 3–4 раза меньше депутатов? Ну давайте депутатам вовсе не платить! Зачем депутату машина? – пусть ходит пешком. Зачем депутату рабочее место? — пусть пишет на пеньке, как Ленин… Но это все пустые, уличные разговоры, такой подход неверен",— прицитировал "Коммерсант" сенатора.

Решение о повышении зарплат красноярским депутатам было принято на последней сессии законодательного сезона-2017. В среднем оклад депутата заксобрания, работающего на неосвобожденной основе, составляет около 40 тыс. руб., а с учетом надбавок, которые выплачиваются обычно ежемесячно, примерно 100 тыс. руб. С внесением изменений в закон в среднем зарплата увеличится до 160–200 тыс. руб.