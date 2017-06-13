Новости. Общество
16:17, 13 Июня 2017

Депутаты хотят восстановить общественное самоуправление в Петрозаводске

По теме

В NASA предсказали, что Землю зальет дождями
13.06.17 18:20
Суд Петрозаводска наказал управляющую компанию, которая не защитила жильцов от крыс
13.06.17 18:00
Суд продлил срок ареста Виноградову по делу о гибели детей на Сямозере
13.06.17 17:50
Все новости
Загрузка...

Петросовет намерен систематизировать работу по территориальному общественному самоуправлению (ТОС), сообщает горсовет.

В Петросовете состоялось первое заседание рабочей группы по организации и осуществлению территориального общественного самоуправления в Петрозаводске. По словам Александра Ханцевича, в карельской столице первые ТОСы появились в 2000 году, некоторые из них формально существуют до сих пор.

"Мы создаем территориальное общественное самоуправление для того, чтобы жители города не были в отрыве от администрации, - пояснил заместитель председателя Петросовета Александр Ханцевич. - ТОС будет проводником между администрацией и конкретным гражданином, позволяющим ему проявить активность, реализовать свои идеи, получить какую-то информацию о работе мэрии. Например, человеку не нужно будет ходить в администрацию за справкой: он сможет прийти за ней в ТОС своего района".

Следующее заседание рабочей группы запланировано на 24 июля. Как отметил Валерий Матвеев, за это время депутаты успеют ознакомиться с опытом реализации ТОС и смогут вынести на новое заседание конкретные предложения.

Согласно российскому законодательству, под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. ТОС могут создаваться в пределах подъездов, многоквартирных домов, кварталов и микрорайонов.

По теме

В NASA предсказали, что Землю зальет дождями
13.06.17 18:20
Суд Петрозаводска наказал управляющую компанию, которая не защитила жильцов от крыс
13.06.17 18:00
Суд продлил срок ареста Виноградову по делу о гибели детей на Сямозере
13.06.17 17:50
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
michail
2017-06-13 16:46:33
Ликвидировав.выборы мэра города, сами депутаты окончательно оторвались и от местного самоуправления и от жителей города и они хотят что то восстановить...наивные люди.
Горожанин
2017-06-13 16:39:59
А зачем вы нужны "местному самоуправлению"?! Нерешаемые проблемы на него переложить? Сами работайте ...со "спортивной общественностью"
Гарик
2017-06-13 16:23:54
"Депутаты хотят восстановить..." А работать не пробовали?? Или а лучше не работать ,чтобы не мешать другим работать
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
07.06.2017, 16:08
Руководитель аппарата Заксобрания Карелии пойман пьяным за рулем
07.06.2017, 09:25
Личинки червей нашли в муниципальном бассейне на Хейкконена
06.06.2017, 10:58
Ни заказчиков, ни провокаторов
08.06.2017, 07:25
ФОТО: Новый глава госкомитета Карелии по дорожному хозяйству пришел в ужас от трассы Петрозаводск- Суоярви
12.06.2017, 09:48
Нелидов накануне 60-летия рассказал, что привело его на скамью подсудимых

Аналитика

Сегодня 12:48
Политкухня
"Понадобится больше следователей"
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что  принципиально новое ждет избирателей? 
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 3
Сегодня 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  25
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 13
07.06.2017 11:52
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:28
Личное мнение
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 2
Главные события недели в обзоре журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
Карьяла день 19
08.06.2017 10:17
Ни заказчиков, ни провокаторов 7
06.06.2017 10:58
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
Сегодня 12:13
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Корсар
В кинотеатрах (9)
Мумия
Чудо-Женщина
Спасатели Малибу
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Его собачье дело
Анна Каренина. История Вронского
Чужой: Завет
Одержимость
Манифесто
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»