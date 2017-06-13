Депутаты хотят восстановить общественное самоуправление в Петрозаводске

Петросовет намерен систематизировать работу по территориальному общественному самоуправлению (ТОС), сообщает горсовет.

В Петросовете состоялось первое заседание рабочей группы по организации и осуществлению территориального общественного самоуправления в Петрозаводске. По словам Александра Ханцевича, в карельской столице первые ТОСы появились в 2000 году, некоторые из них формально существуют до сих пор.

"Мы создаем территориальное общественное самоуправление для того, чтобы жители города не были в отрыве от администрации, - пояснил заместитель председателя Петросовета Александр Ханцевич. - ТОС будет проводником между администрацией и конкретным гражданином, позволяющим ему проявить активность, реализовать свои идеи, получить какую-то информацию о работе мэрии. Например, человеку не нужно будет ходить в администрацию за справкой: он сможет прийти за ней в ТОС своего района".

Следующее заседание рабочей группы запланировано на 24 июля. Как отметил Валерий Матвеев, за это время депутаты успеют ознакомиться с опытом реализации ТОС и смогут вынести на новое заседание конкретные предложения.

Согласно российскому законодательству, под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. ТОС могут создаваться в пределах подъездов, многоквартирных домов, кварталов и микрорайонов.