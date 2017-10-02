15:14, 02 Октября 2017
Депутаты Карелии увеличили именные стипендии отличникам
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Депутаты Законодательного собрания Карелии увеличили на 100 рублей размер именных стипендий, которые получают студенты карельских вузов, колледжей и техникумов из бюджета республики за особые успехи в учебе.
Депутаты Заксобрания приняли соответствующие поправки в республиканский закон об именных стипендиях.
С этого учебного года размер именных стипендий увеличен на 100 рублей.
Сколько всего в результате будут получать студенты, читайте в материале деловой инрент-газеты "Вести Карелии".
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