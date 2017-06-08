Депутаты назначили выборы главы Карелии

Законодательное собрание республики назначило официальную дату выборов главы Республики Карелия на 10 сентября 2017 года.

Соответствующее решение депутаты приняли в четверг на внеочередном заседании карельского парламента.

За это решение проголосовало 29 депутатов.

"Последние выборы главы Карелии состоялись 28 апреля 2002 года. Это историческое событие. Хочу поздравить всех жителей Карелии. Очень важно нам всем прийти на выборы и отдать свой голос", - сказал председатель Заксобрания РК Элиссан Шандалович.

Прямые выборы главы Карелии состоятся впервые за 15 лет. Последний раз жители Карелии выбирали губернатора в 2002 году. В 2004 году прямые выборы руководителя региона были отменены. В 2006-м, 2010-м и 2012-м годах глава Карелии избирался Заксобранием по представлению президента РФ.

Напомним, 25 мая карельский парламент принял в окончательном чтении закон "О выборах Главы Республики Карелия", согласно которому избирательные участки в день голосования будут работать на два часа дольше – до 22.00. Ожидается, что благодаря этой поправке, проголосовать смогут те жители республики, которые в день выборов будут работать допоздна, а также дачники, вернувшиеся в город вечером.