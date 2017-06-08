Депутаты не стали рассматривать вопрос о повышении тарифа на вывоз мусора в Петрозаводске

Народные избранники убрали вопрос из повестки сессии, поскольку сочли просьбу МУП "Автоспецтранс" экономически не обоснованной.

Депутаты Петросовета исключили из повестки сессии, которая состоялась 7 июня, вопрос о возможном повышении предельного тарифа на сбор и транспортировку мусора для МУП "Автоспецнтранс". Сделать это предложила депутат Елизавета Васильева.

"Предлагаю снять вопрос № 33 с повестки дня в связи с тем, что считаю предложение экономически не обоснованным и до конца не проработанным, - сказала Васильева.

Ее поддержали 24 депутата.

На прошлой неделе три постоянные комиссии Петросовета не стали рекомендовать этот вопрос к принятию. Так, депутат Сергей Воробьев усомнился в необходимости увеличивать предельный тариф на фоне падения реальных доходов населения.

С просьбой об увеличении предельного тарифа до 359,8 рубля за кубометр мусора (сейчас – 314 рублей) в мэрию обратилось руководство МУП "Автоспецтранс". Они аргументировали свое предложение ростом расходов предприятия, в том числе на коммунальные услуги и зарплату персонала.