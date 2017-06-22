Новости. Общество
10:22, 22 Июня 2017

Депутаты отказались заслушивать объяснения Баева, который попался пьяным за рулем

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Депутаты Законодательного собрания Карелии не пожелали заслушивать объяснения руководителя аппарата карельского парламента Вячеслава Баева, который попался пьяным за рулем.

Перед этим депутат Андрей Мазуровский предложил депутатам заслушать в разном объяснения Баева о его вождении в пьяном виде.

"Я бы хотел внести в разное один вопрос. Наверно, все знают, а кто не знает, я напомню, что 21 мая 2017 года состоялся неприятный инцидент с Баевым Вячеславом Геннадьевичем, когда он пьяный был остановлен за управлением транспортным средством. Я хочу поблагодарить сотрудников ГИБДД, потому что очень большие люди хотели этот вопрос замять, но справедливость восторжествовала. Я бы попросил в разном Вячеславу Геннадьевичу дать объяснения по этому вопросу. Он не только руководитель нашего аппарата, но и один из членов политсовета"Единой России". Считаю, что мы должны дать правовую оценку этому поступку", - сказал Андрей Мазуровский.

"Здесь не политсвет "Единой России", - ответил депутату спикер Заксобрания Элиссан Шандалович.

Депутаты также не поддержали предложение Андрея Мазуровского о заслушивании Баева.

Шандалович сказал, что "по этому вопросу проводится служебная проверка, по результатам будете информированы".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Варвара
2017-06-22 11:44:34
http://stolicaonego.ru/news/162286/?orderby=date_desc Прионежский районный суд Карелии признал дочь депутата Законодательного собрания Карелии Андрея Мазуровского, Анастасию Мазуровскую, виновной в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.Как сообщили в карельской прокуратуре, в марте 2010 года девушка при управлении автомобилем нарушила правила дорожного движения, за что была остановлена сотрудником ДПС на стационарном посту в Прионежском районе.Официально прокуратура не называет имени осужденной, но как стало известно из достоверных источников "Столице на Онего", речь идет именно об Анастасии Мазуровской, дочери местного медиа-магната и депутата Законодательного собрания Карелии Андрея Мазуровского.
Герман
2017-06-22 11:05:43
В Зак.собрании похоже один Мазуровский с позицией , остальные безликая масса.
User
2017-06-22 11:00:37
"Парламент - не место для дискуссий".(с)
Гарик
2017-06-22 10:58:40
Гнать в шею надо таких гос.служащих ,только позорят власть.
Гарик
2017-06-22 10:57:10
Еще бы с ДТП С Любарским 28.05.17 , почему скрылся с места, кто нибудь пояснил.
Гражданин
2017-06-22 10:56:45
Уволить, позор !
Сообщите фамилии тех кто его пытался отмазать в ГАИ.
Почему Шандалович публично не высек данного алкоголика.
баян
2017-06-22 10:37:38
это хороший вопрос только надо еще на 15 суток посадить было как простого смертного
Старый дед щукарь
2017-06-22 10:26:37
Бездельники сидят там, ничего полезного никто не сделал для Карелии!!!
Гость
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