Депутаты отказались заслушивать объяснения Баева, который попался пьяным за рулем
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Депутаты Законодательного собрания Карелии не пожелали заслушивать объяснения руководителя аппарата карельского парламента Вячеслава Баева, который попался пьяным за рулем.
Перед этим депутат Андрей Мазуровский предложил депутатам заслушать в разном объяснения Баева о его вождении в пьяном виде.
"Я бы хотел внести в разное один вопрос. Наверно, все знают, а кто не знает, я напомню, что 21 мая 2017 года состоялся неприятный инцидент с Баевым Вячеславом Геннадьевичем, когда он пьяный был остановлен за управлением транспортным средством. Я хочу поблагодарить сотрудников ГИБДД, потому что очень большие люди хотели этот вопрос замять, но справедливость восторжествовала. Я бы попросил в разном Вячеславу Геннадьевичу дать объяснения по этому вопросу. Он не только руководитель нашего аппарата, но и один из членов политсовета"Единой России". Считаю, что мы должны дать правовую оценку этому поступку", - сказал Андрей Мазуровский.
"Здесь не политсвет "Единой России", - ответил депутату спикер Заксобрания Элиссан Шандалович.
Депутаты также не поддержали предложение Андрея Мазуровского о заслушивании Баева.
Шандалович сказал, что "по этому вопросу проводится служебная проверка, по результатам будете информированы".
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