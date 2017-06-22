Депутаты отказались заслушивать объяснения Баева, который попался пьяным за рулем

Депутаты Законодательного собрания Карелии не пожелали заслушивать объяснения руководителя аппарата карельского парламента Вячеслава Баева, который попался пьяным за рулем.

Перед этим депутат Андрей Мазуровский предложил депутатам заслушать в разном объяснения Баева о его вождении в пьяном виде.

"Я бы хотел внести в разное один вопрос. Наверно, все знают, а кто не знает, я напомню, что 21 мая 2017 года состоялся неприятный инцидент с Баевым Вячеславом Геннадьевичем, когда он пьяный был остановлен за управлением транспортным средством. Я хочу поблагодарить сотрудников ГИБДД, потому что очень большие люди хотели этот вопрос замять, но справедливость восторжествовала. Я бы попросил в разном Вячеславу Геннадьевичу дать объяснения по этому вопросу. Он не только руководитель нашего аппарата, но и один из членов политсовета"Единой России". Считаю, что мы должны дать правовую оценку этому поступку", - сказал Андрей Мазуровский.

"Здесь не политсвет "Единой России", - ответил депутату спикер Заксобрания Элиссан Шандалович.

Депутаты также не поддержали предложение Андрея Мазуровского о заслушивании Баева.

Шандалович сказал, что "по этому вопросу проводится служебная проверка, по результатам будете информированы".