Депутаты Петросовета не стали одобрять повышение тарифов на вывоз мусора

Председатель постоянной комиссии Сергей Воробьев усомнился в необходимости увеличивать предельный тариф на фоне падения реальных доходов населения.

Комиссия Петросовета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту рассмотрела предложение об увеличении предельного тарифа на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов для ПМУП "Автоспецтранс".

Сейчас предельный тариф, не изменявшийся с 2014 года, составляет чуть больше 314 рублей за кубометр. Руководство предприятия обратилось в мэрию с просьбой увеличить его до 370 рублей, однако в профильном комитете городской администрации сочли обоснованным повышение до 359,8 рублей за кубометр. Рост предельного тарифа в этом случае ограничивается 14 процентами.

По словам руководителя "Автоспецтранса" Сергея Мамонова, тариф необходимо повысить из-за роста расходов предприятия, в том числе на коммунальные услуги и зарплату персонала.

Сегодня "Автоспецтранс" обслуживает около трети домов Петрозаводска, причем показатель растет. Чтобы рост не прекращался, предприятию нужны новые тарифы.

Председатель постоянной комиссии Сергей Воробьев усомнился в необходимости увеличивать предельный тариф на фоне падения реальных доходов населения. Представители мэрии в ответ заметили, что затраты людей увеличатся лишь с их согласия: для повышения конкретного тарифа необходимо общее собрание жильцов.

В результате члены комиссии большинством голосов решили принять предложение к сведению (то есть не стали рекомендовать его принятие на сессии). Аналогичное решение днем ранее приняла комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Дмитрия Романова.

Окончательное решение депутаты примут на ближайшей сессии совета, которая состоится 7 июня.