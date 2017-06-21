Депутаты Петросовета посетили канализационно-очистные сооружения Петрозаводска

Состоялось выездное заседание постоянной комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Петрозаводского городского совета.

11 депутатов Петрозаводского городского совета проинспектировали ход работ на территории канализационных очистных сооружений. На все вопросы, возникшие у депутатов, ответили главный инженер АО "ПКС – Водоканал" Бернадских Андрей Алексеевич и представитель подрядной организации АО НПП "Биотехпрогресс" заместитель генерального директора Чупарев Евгений Олегович.

Депутаты отметили заметное увеличение темпов реконструкции канализационно-очистных сооружений. Оборудование поставлено уже на 90%. В свою очередь представители АО "ПКС Водоканал" проинформировали депутатов о том, что не дожидаясь полного ввода объекта в строй удалось значительно снизить выбросы азота и фосфора в Онежское озеро.

Проект "Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Петрозаводска" является важнейшим международным проектом в Республике Карелия. Реконструкция объекта, включает в себя практически полное его перевооружение с применением новейших технологий и современного энергоэффективного оборудования. В результате реконструкции будут достигнуты показатели соответствующие европейским стандартам качеству очистки сточных вод Хелком. Это будет первый российский объект в бассейне Балтийского моря соответствующий европейским стандартам качества.

В рамках выполнения работ по проекту "Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений" заключены контракты на общую сумму 624 млн. руб.

Реконструкция производится на действующих канализационных очистных сооружениях (КОС) без остановки основного технологического процесса, что безусловно осложняет производство строительно-монтажных работ.