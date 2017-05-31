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12:50, 31 Мая 2017

Депутаты Петрозаводского горсовета выступили за отмену платы за соцнайм в аварийных домах

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Если предложение примут на сессии Петросовета, нововведение коснется жителей около 90 домов.

Постоянная комиссия Петросовета по ЖКХ рекомендовала принять на сессии предложение городской администрации, согласно которому жильцы аварийных домов освобождаются от платы по договорам социального найма. Инициатива получила единогласное одобрение членов комиссии.

Если соответствующее решение будет принято на сессии совета, платить за наем жилья перестанут обитатели около 90 аварийных домов города. Нововведение коснется также помещений, признанных непригодными для проживания.

Изначально предполагалось, что новые правила вступят в силу летом, однако депутаты предложили применить новые правила с момента увеличения платы. Благодаря этому жильцы смогут получить перерасчет за оплаченные месяцы.

Окончательно решение по вопросу депутаты примут на сессии Петросовета, которая состоится 7 июня.

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