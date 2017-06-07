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16:28, 07 Июня 2017

Депутаты попросили Парфенчикова поддержать инициативу о столичном статусе Петрозаводска

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Депутаты Петросовета приняли обращение к врио главы Карелии Артуру Парфенчикову о столичном статусе Петрозаводска.

Депутаты поддержали инициативу спикера Геннадия Боднарчука о закреплении за Петрозаводском столичного статуса. На сегодняшней сессии народные избранники проголосовали за принятие обращения к врио главы республики и за создание специальной рабочей группы.

В обращении к руководителю региона депутаты призывают Артура Парфенчикова содействовать разработке и реализации этого законопроекта.

"В Конституции Карелии написано, что Петрозаводск является столицей республики. Но закона о столичном статусе, который регламентирует выделение городу дополнительных финансов на выполнение столичных функций, сегодня нет, - пояснил свою инициативу Геннадий Боднарчук. – Деньги, которые могли бы прийти в Петрозаводск после принятия этого закона, помогут придать городу столичный вид, которого он достоин".

Председатель Петросовета подчеркнул, что депутаты не предлагают забирать средства из районов Карелии.

"Мы хотим дать бюджету республики инструмент, дополнительную статью, по расходам на которую мы совместно будет вести диалог с федеральным центром. Это будет взаимодействие городских властей и республиканских для привлечения денег через федеральный центр. Артур Олегович Парфенчиков сегодня на сессии сказал, что у нас налажено конструктивное взаимодействие с правительством республики. Я надеюсь, что наши совместные усилия в итоге позволят принять этот закон", - сказал спикер горсовета.

Решение депутатов поддержала глава города Ирина Мирошник. По ее словам, инициатива Боднарчука направлена на то, чтобы сделать Петрозаводск комфортным не только для жителей города, но и для его гостей, регулярно приезжающих в столицу республики по делам.

В результате за создание рабочей группы проголосовали 23 депутата. Фракция КПРФ выступила против данной инициативы.

"В принципе не понятно, зачем нужен отдельный закон о столичном статусе, ведь Петрозаводск – это и так столица нашего региона. Информация об этом содержится в 15 статье Конституции Карелии. Если мы элементарно откроем Википедию, то прочитаем в ней "Петрозаводск – столица Республики Карелия". Однако, на протяжении последних десяти лет этот вопрос – о придании официального столичного статуса – то и дело всплывает на поверхность и начинает муссироваться в СМИ. Происходит это, как правило, перед выборами, когда отдельные политики или политические силы пытаются понравиться избирателям и заработать на этом очки", - прокомментировал лидер карельских коммунистов, депутат Заксобрания РК Евгений Ульянов.

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