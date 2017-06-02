Депутаты посадили деревья в Петрозаводске

Озеленительная акция прошла в честь Дня защиты детей.

Депутаты городского и молодежного советов Петрозаводска приняли участие в озеленительной акции, организованной мэрией и ПАО "Почта Банк" в честь Дня защиты детей. В ее рамках на пересечении улиц Ровио и Сортавальской были посажены десятки деревьев – яблони, черемухи, березы.

В акции также участвовали местные жители, представители ветеранских и других общественных организаций, школьники и учителя. В результате на Кукковке появились ряды деревьев и кустарников, а также новая ландшафтная композиция.

Перед началом мероприятия к его участником обратились депутат Петросовета Галина Васильева и член Молодежного совета Екатерина Литвинова. В посадке деревьев и кустарников также поучаствовали депутаты Сергей Черемухин, Игорь Комаров, Елизавета Васильева и Ирина Шарипова.