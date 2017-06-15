Депутаты предлагают понтонный мост в Соломенном заменить на постоянный

Депутаты Петросовета приняли участие в очередном заседании комиссии по внесению изменений в генеральный план Петрозаводска.

В частности, инженер-строитель Вячеслав Рашев предложил построить над Логмозерским проливом постоянный вантовый мост взамен нынешнего понтонного. Длина путепровода составит 300 метров, высота – 13 метров. Это позволит организовать проход судов под мостом.

По оценке Рашева, строительство такого путепровода обойдется городскому бюджету в 1,2 миллиарда рублей. Также инженер предложил сдвинуть его местоположение относительно понтонного моста, что должно улучшить дорожную ситуацию.

После серии заседаний комиссии городские власти проведут конкурс на составление проекта нового генерального плана Петрозаводска. Далее проект рассмотрят на публичных слушаниях, после чего он отправится на утверждение главы города, а затем – на сессию Петросовета. Окончательное решение должны принять городские депутаты.