Депутаты предложили отменить новогодние каникулы

Депутаты КПРФ, включая лидера партии Геннадия Зюганова, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается отменить новогодние каникулы.

Документ опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы, пишет "Газета.ру".

В документе уточняется, что статус нерабочих праздничных дней в России должны иметь: 31 декабря, 1 января (как новогодние праздники); 7 января (Рождество Христово); 23 февраля (День защитника Отечества); 8 марта (Международный женский день); 18 марта (день воссоединения Крыма с Россией); 1 мая (праздник весны и труда); 9 мая (День Победы); 12 июня (День России); 4 ноября (День народного единства); 7 ноября (день Великой Октябрьской социалистической революции).

Предлагаемые изменения, поясняют депутаты, "обусловлены практикой трудовых отношений и рядом политических событий в истории России".

Авторы добавляют, что если 31 декабря будет нерабочим днем, то россияне смогут "спокойно подготовится к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время".

Кроме того, депутаты подчеркивают, что по вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем от граждан, которые в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере.