18:40, 27 Июня 2017
Депутаты предложили вернуть в школы уроки политинформации
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В Госдуме предложили включить в школьную программу дисциплину, разъясняющую ключевые российские и мировые события.
Соответствующее обращение на имя главы Минобрнауки Ольги Васильевой подготовил депутат Владимир Сысоев, сообщает РИА Новости.
Курс "политинформации" предлагается включить в программу предмета "Обществознание". При этом оценки по новой дисциплине школьникам выставлять не будут.
По словам Сысоева, подростки в России проявляют интерес к политике и стараются участвовать в политической жизни страны, однако черпают знания через ненадежные, а часто и "провокационные" интернет-источники.
"Я считаю, что молодежью нужно заниматься и элементарные знания о политической обстановке они должны получать в школе", — добавил депутат.
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