Депутаты района в Карелии хотят увеличить "золотые парашюты" районным чиновникам

На очередной сессии депутатов Питкярантского района обсуждался вопрос о возвращении чиновникам "золотых парашютов" в максимальном размере.

Сегодня состоялась очередная сессия Совета Питкярантского муниципального района. Самым интересным, по информации паблика "PRO Питкяранту", был вопрос о вынесении на публичные слушания изменений в Устав Питкярантского муниципального района.

Депутаты 27-го созыва уже во второй раз пытаются вернуть "золотые парашюты" муниципальным служащим районной администрации в максимальном объеме.

Отмечается, что депутаты предыдущего созыва ограничили выплаты муниципальным служащим, выходящим на пенсию, 300 тысячами рублей.

Нынешний состав депутатского корпуса в мае уже пытался вернуть выплату в размере 10 средних месячных заработков без верхней границы в 300 тысяч руб. Минюст РК Устав не зарегистрировал. И вот вторая попытка.

Публичные слушания назначены на 27 октября.