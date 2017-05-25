Депутаты соберутся на внеочередное заседание, чтобы назначить выборы главы Карелии

В День республики, 8 июня, состоится внеочередное заседание Заксобрания Карелии, на котором депутаты назначат выборы губернатора.

Об этом сообщил сегодня председатель карельского парламента Элиссан Шандалович на заседании Заксобрания после того, как депутаты в окончательном чтении приняли новую редакцию закона о выборах главы Карелии.

"Мы только что приняли закон РК "О выборах главы Республики Карелия". После вступления данного закона в силу, в соответствии с законодательством в период с 1 по 11 июня 2017 года Законодательное собрание должно назначить выборы главы Республики Карелия, поэтому нам необходимо будет провести внеочередное заседание Законодательного собрания. Совет Законодательного собрания определил дату внеочередного заседания – 8 июня 2017 года, четверг", - сказал Шандалович.