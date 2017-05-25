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11:11, 25 Мая 2017

Депутаты соберутся на внеочередное заседание, чтобы назначить выборы главы Карелии

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25.05.17 11:11
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В День республики, 8 июня, состоится внеочередное заседание Заксобрания Карелии, на котором депутаты назначат выборы губернатора.

Об этом сообщил сегодня председатель карельского парламента Элиссан Шандалович на заседании Заксобрания после того, как депутаты в окончательном чтении приняли новую редакцию закона о выборах главы Карелии.

"Мы только что приняли закон РК "О выборах главы Республики Карелия". После вступления данного закона в силу, в соответствии с законодательством в период с 1 по 11 июня 2017 года Законодательное собрание должно назначить выборы главы Республики Карелия, поэтому нам необходимо будет провести внеочередное заседание Законодательного собрания. Совет Законодательного собрания определил дату внеочередного заседания – 8 июня 2017 года, четверг", - сказал Шандалович.   

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Комментарии

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User
2017-05-25 13:01:08
Законодательством РФ назначен единый день голосования 10 сентября. Чего они там еще назначать собрались?
deep
2017-05-25 12:24:35
Слуги народа, а вы у народа то поспрашали, когда выборы проводить?
ненец
2017-05-25 12:14:30
Выборы Главы Карелии нужно отменить вообще! Ставить Республику в зависимость от фантазий и умений одной личности, есть непозволительная "роскошь". Риск очень велик! Есть ли у Республики ещё время на эксперименты методом "научного тыка"? НЕТ!
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Нужна новая форма власти. В Карелии есть люди, которые на деле доказали свои деловые качества.......
Временное правительство, состоящее из трёх, пяти членов (не назначенцев. Даже от самого Создателя!).......!
Выборы: Выборы нужно провести так, чтобы у людей не осталось и капли сомнений в их транспарентности.......!
Потенциал Карелии невероятно велик. Нужно уметь увидеть!
С дедушкиного чердака только метлу видно.
Дерзайте, "Карелы"! Людьми станете!
Гость
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