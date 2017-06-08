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09:51, 08 Июня 2017

Депутаты установили предельный тариф на использование передвижных туалетов в Петрозаводске

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Три модуля в ближайшее время появятся на Онежской набережной и на Древлянке.

Предельный тариф на использование мобильного туалета в Петрозаводске составит 22 рубля. Такое решение абсолютным большинством голосов приняли 7 июня на сессии депутаты Петросовета.

Ранее это предложение поддержали члены нескольких постоянных комиссий городского совета. Представители МУП "Петрозаводские энергетические системы", которому принадлежат мобильные модули, заявляли, что туалеты в ближайшее время появятся на Онежской набережной (два) и возле детской площадки на Березовой аллее (один).

По информации муниципального предприятия, для отдельных категорий граждан будет действовать льготная цена за использование туалетов. Также решается вопрос о бесплатном их использовании для всех петрозаводчан и гостей города на время праздников, в том числе Дня города.

Каждый мобильный туалет представляет собой две кабинки, между которыми находится хозяйственное помещение, где будет сидеть работник. Задача последнего – принимать оплату и следить за чистотой и порядком.

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