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Новости. Политика
08:20, 12 Октября 2017

Депутаты Заксобрания от "Единой России" поддержали кандидатуру Сараева на должность детского омбудсмена

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Такое решение было принято по итогам заседания фракции "Единой России" в карельском парламенте.

В Заксобрании Карелии состоялась встреча депутатов от "Единой России" с кандидатами на должность уполномоченного по правам ребенка. На собрание пригласили всех четырех претендентов на этот пост - председателя национально-культурной автономии белорусов Карелии "Белая Русь" Светлану Барташевич, руководителя Центра гендерных исследований Ларису Бойченко, члена Общественной палаты, юриста Елену Пальцеву и председателя исполкома регионального отделения "Единой России" Геннадия Сараева. Елена Пальцева принять участие в заседании не смогла, трое других кандидатов выступили с короткой речью, рассказав, какой они видят работу детского омбудсмена.

По итогам обсуждения единороссы, как и следовало ожидать, предпочтение отдали своему товарищу по партии. Решением фракции на должность уполномоченного по правам ребенка в Карелии депутаты поддержали кандидатуру Геннадия Сараева.

Напомним, что "Единая Россия" имеет в карельском парламенте конституционное большинство (24 депутата из 36). Депутаты от КПРФ и "Яблока" решили поддержать кандидатуру Елены Пальцевой. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2017-10-12 09:18:30
Если едросы проголосовали "за" значит этот товарсч.не подходит к этой должности совсем , устроили кормушку в ущерб детям.
Demari
2017-10-12 08:34:25
Жулики и воры всегда выбирают из своего окружения..... Неважно, будет он работать или нет ,главное что бы выполнял линию парт...сходки.
Гость
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