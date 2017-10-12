Депутаты Заксобрания от "Единой России" поддержали кандидатуру Сараева на должность детского омбудсмена

Такое решение было принято по итогам заседания фракции "Единой России" в карельском парламенте.

В Заксобрании Карелии состоялась встреча депутатов от "Единой России" с кандидатами на должность уполномоченного по правам ребенка. На собрание пригласили всех четырех претендентов на этот пост - председателя национально-культурной автономии белорусов Карелии "Белая Русь" Светлану Барташевич, руководителя Центра гендерных исследований Ларису Бойченко, члена Общественной палаты, юриста Елену Пальцеву и председателя исполкома регионального отделения "Единой России" Геннадия Сараева. Елена Пальцева принять участие в заседании не смогла, трое других кандидатов выступили с короткой речью, рассказав, какой они видят работу детского омбудсмена.

По итогам обсуждения единороссы, как и следовало ожидать, предпочтение отдали своему товарищу по партии. Решением фракции на должность уполномоченного по правам ребенка в Карелии депутаты поддержали кандидатуру Геннадия Сараева.

Напомним, что "Единая Россия" имеет в карельском парламенте конституционное большинство (24 депутата из 36). Депутаты от КПРФ и "Яблока" решили поддержать кандидатуру Елены Пальцевой.