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Новости. Общество
16:11, 14 Июля 2017

Депутаты заставили подрядчика переделать участок асфальта в Петрозаводске

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Народные избранники остались довольны работой подрядчиков в Петрозаводске, однако на одном из участков асфальт пришлось укладывать заново из-за обнаруженного недочета.

Члены постоянной комиссии Петросовета по ЖКХ Дмитрий Романов и Виталий Голов совместно с общественными контролерами и заместителем мэра города Юлией Мизинковой проинспектировали ремонт дорог, который проводит компания "Автодорстрой". Представители городской власти и общественности проверили ход работ на улицах Пушкинской и Сулажгорской.

На Пушкинской улице подрядчик срезает асфальт в рамках ямочного ремонта – там работает дорожная фреза, прибывшая в Петрозаводск несколько дней назад.

"Большую фрезу привезли из Санкт-Петербурга, были небольшие проблемы в связи с превышением по весовому контролю, но этот вопрос решили и она теперь работает в городе, - сказал Дмитрий Романов. – Но мы уже сейчас видим, что на технике эмблема "РемСтройКомплекта". Мы опасаемся, что здесь работают те же люди, что работали в прошлом году: с этой компанией были проблемы".

Народные избранники и общественные контролеры, по исх словам, будут внимательно следить за работой подрядчика. Напомним, в прошлом году проведенный компанией "РемСтройКомплект" ремонт дорог вызвал у городских властей множество вопросов.

На Сулажгорской, где идет полный ремонт дорожного покрытия, часть асфальта уже уложена. Этими работами по договору субподряда занимается компания "ПСК-Строитель". Общественные контролеры обнаружили на месте участок асфальта длиной в полтора метра, уложенный с нарушением требований ГОСТа.

По словам Дмитрия Романова, стандарты предписывают укладывать асфальт, пока его температура не опускается ниже 110 градусов по Цельсию. Именно в таком состоянии его должен утрамбовывать каток. Однако на Сулажгорской улице из-за задержки в поставках асфальта каток вовремя не утрамбовал полутораметровый участок.

"Мы связались с дорожным отделом городской администрации и обозначили проблему. Сотрудники администрации оперативно связались с руководством компании, выполняющей работы, и уже через пять минут рабочие начали срезать асфальт и укладывать его заново. Это показало, насколько оперативно мы можем взаимодействовать с мэрией и подрядчиком", - сказал Дмитрий Романов.

В целом депутаты положительно оценили ход дорожного ремонта. Как отметил Виталий Голов, народные избранники продолжат контролировать его и будут реагировать на любые выявленные общественными контролерами недостатки.

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