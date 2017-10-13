Стало известно, где установят десять остановок в Петрозаводске

Один из остановочных павильонов будет смонтирован в районе ТИЗ "Усадьба".

По данным мэрии, ранее предложение по оборудованию там остановки общественного транспорта было передано Ирине Мирошник инициативной группой жителей района.

Остальные павильоны будут смонтированы по следующим адресам:

- в районе пересечения Лососинского шоссе и улицы Хейкконена (нечетная сторона);

- в районе д. 23-г по Карельскому проспекту;

- в районе д. 72 по улице Зайцева;

- в районе д. 9 по улице Муезерской;

- в районе д. 7 по улице Сулажгорского кирпичного завода;

- в районе д. 6 по улице Подсочной (Сулажгорский кирпичный завод);

- в районе д. 4 и д. 7 по улице Пограничной;

- в районе д. 1 по улице Профсоюзов.

Согласно условиям контракта, павильоны должны быть установлены до 15 ноября.