Стало известно, где установят десять остановок в Петрозаводске
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Один из остановочных павильонов будет смонтирован в районе ТИЗ "Усадьба".
По данным мэрии, ранее предложение по оборудованию там остановки общественного транспорта было передано Ирине Мирошник инициативной группой жителей района.
Остальные павильоны будут смонтированы по следующим адресам:
- в районе пересечения Лососинского шоссе и улицы Хейкконена (нечетная сторона);
- в районе д. 23-г по Карельскому проспекту;
- в районе д. 72 по улице Зайцева;
- в районе д. 9 по улице Муезерской;
- в районе д. 7 по улице Сулажгорского кирпичного завода;
- в районе д. 6 по улице Подсочной (Сулажгорский кирпичный завод);
- в районе д. 4 и д. 7 по улице Пограничной;
- в районе д. 1 по улице Профсоюзов.
Согласно условиям контракта, павильоны должны быть установлены до 15 ноября.
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