09:27, 07 Июля 2017
Детей-"подкидышей" обеспечат пенсией
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В России готовится к принятию законопроект, касающийся пенсионного обеспечения детей, родители которых неизвестны.
На данный момент дети неизвестных родителей при выходе из организаций для детей-сирот или по окончании образовательных учреждений находятся в неравном материальном положении даже по сравнению с детьми-сиротами. Дети-"подкидыши" не имеют права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.
Для решения этого вопроса законопроект предлагает ввести новый вид социальной пенсии для данной категории детей, сообщает Пенсионный фонд РФ.
Вот здесь – подробнее.
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