Дети и подростки Карелии стали чаще болеть, заявила министр здравоохранения

Уровень детской заболеваемости в Карелии остается стабильно высоким, сообщила министр здравоохранения Карелии Ольга Лазаревич.

Об этом министр рассказала на заседании правительства, посвященного состоянию здоровья населения.

По ее словам, в первую очередь высокий уровень объясняется ростом заболеваемости органов дыхания.

Лидирующими заболеваниями среди детей также стали болезни органов пищеварения и нервной системы.

Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 17 лет в 2016 году увеличилась на 1,5%. Такие болезни, как корь, дифтерия, гепатит В и краснуха среди детского населения не зарегистрированы.