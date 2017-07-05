10:53, 05 Июля 2017
Дети и подростки Карелии стали чаще болеть, заявила министр здравоохранения
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Уровень детской заболеваемости в Карелии остается стабильно высоким, сообщила министр здравоохранения Карелии Ольга Лазаревич.
Об этом министр рассказала на заседании правительства, посвященного состоянию здоровья населения.
По ее словам, в первую очередь высокий уровень объясняется ростом заболеваемости органов дыхания.
Лидирующими заболеваниями среди детей также стали болезни органов пищеварения и нервной системы.
Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 17 лет в 2016 году увеличилась на 1,5%. Такие болезни, как корь, дифтерия, гепатит В и краснуха среди детского населения не зарегистрированы.
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