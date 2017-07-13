18:00, 13 Июля 2017
Детям из Карелии показали на отдыхе в Крыму шоу Куклачева
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Первая группа детей вернулась в республику из Евпатории.
По данным пресс-службы карельского правительства, за 21 день пребывания в Крыму ребятам удалось поправить свое здоровье, отдохнуть, загореть и накупаться в теплом море. Во время отдыха детей ждала интересная развлекательная программа: помимо ежедневных досуговых мероприятий они посетили дельфинарий и шоу театра Юрия Куклачева.
Еще две группы детей из республики 14 и 15 июля отправятся отдыхать на Черноморское побережье Краснодарского края. Перед отправкой специалистами Минсоцтруда Республики Карелия проведена выездная проверка организаций отдыха и оздоровления, готовящихся принять детей, для обеспечения максимально комфортного и безопасного пребывания детей на отдыхе.
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