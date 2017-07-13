Детям из Карелии показали на отдыхе в Крыму шоу Куклачева

Первая группа детей вернулась в республику из Евпатории.

По данным пресс-службы карельского правительства, за 21 день пребывания в Крыму ребятам удалось поправить свое здоровье, отдохнуть, загореть и накупаться в теплом море. Во время отдыха детей ждала интересная развлекательная программа: помимо ежедневных досуговых мероприятий они посетили дельфинарий и шоу театра Юрия Куклачева.

Еще две группы детей из республики 14 и 15 июля отправятся отдыхать на Черноморское побережье Краснодарского края. Перед отправкой специалистами Минсоцтруда Республики Карелия проведена выездная проверка организаций отдыха и оздоровления, готовящихся принять детей, для обеспечения максимально комфортного и безопасного пребывания детей на отдыхе.