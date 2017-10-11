Дети из Петрозаводска станут бизнесменами

Молодежная бизнес академия, которая существует на базе молодежного центра "Смена" в карельской столице, открывает курсы для детей и молодежи.

Молодежная бизнес академия запускает курсы для детей и молодежи. На занятия приглашаются школьники, желающие узнать больше о предпринимательской деятельности и попробовать в ней себя.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".