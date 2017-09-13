Детсады и школы Петрозаводска завтра начнут подключать к теплу

Подключение централизованных систем отопления детских дошкольных образовательных учреждений, школ и других учреждений социальной сферы города начнется с 14 сентября.

Об этом сообщает мэрия Петрозаводска со ссылкой на изданный сегодня приказ республиканского министерства строительства, ЖКХ и энергетики.

С соответствующим ходатайством в Минстрой ранее обратилась глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

"По действующим нормативам отопление должно подключатся при устойчивой температуре наружного воздуха не выше +8 градусов в течение 5 дней. Однако в соответствии с распоряжением главы города, в учреждениях социальной сферы велся постоянный мониторинг температур и, как только они стали понижаться, в министерство строительство было подано ходатайство об издании отдельного приказа о подключении систем отопления", - отметила замглавы карельской столицы Юлия Мизинкова.

О том, когда к теплу подключат жилфонд, пока не сообщается.