Детский омбудсмен Карелии Оксана Старшова завершает свою карьеру

Срок полномочий Оксаны Старшовой истекает 20 ноября.

Как сообщила "Столице на Онего" сама Оксана Старшова, 20 ноября истекают три года с того момента, когда она давала присягу.

"Мои полномочия заканчиваются, - сказала Старшова, - что будет дальше, я скажу позднее".

Кто может занять пост детского омбудсмена Карелии, пока неизвестно.

Известный общественник и эксперт по вопросам детского сиротства Александр Гезалов отмечает, что прекрасной отличной могла бы стать юрист, мама прекрасных детей, профессионал, отзывчивый человек - Елена Пальцева.

Напомним, назначил Старшову омбудсменов еще бывший глава Карелии Александр Худилайнен.

За время ее нахождения в должности общественники и депутаты ЗС неоднократно высказывали негативные отзывы о работе Старшовой и голосовали за ее отставку.