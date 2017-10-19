Детским омбудсменом Карелии должна стать юрист Елена Пальцева, считают наши читатели
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Подведены итоги опроса о том, кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии.
На пост уполномоченного по права ребенка в Карелии претендуют четыре человека.
Это председатель национально-культурной автономия белорусов Карелии "Белая Русь" Светлана Барташевич; руководитель центра гендерных исследований Лариса Бойченко; председатель комиссии по вопросам гражданского общества и межнациональных отношений Общественной палаты Карелии, юрист Елена Пальцева; руководитель исполкома "Единой России" в Карелии, бывший заместитель министра образования республики Геннадий Сараев.
"Столица на Онего" поинтересовалась у читателей: Кто из четырех претендентов должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?
В опросе приняли участие 1053 человека, большинство из которых – 688 респондентов (65%) проголосовали за кандидатуру Елены Пальцевой.
Чуть меньшее количество опрошенных – 236 человек (22%) отдали голос за бывшего замминистра образования Геннадия Сараева.
Видеть в должности детского омбудсмена Карелии Ларису Бойченко пожелали 75 участников опроса (7%).
Наименьшее количество голосов набрала Светлана Барташевич – 54 проголосовавших (5%).
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