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Новости. Общество
10:55, 19 Октября 2017

Детским омбудсменом Карелии должна стать юрист Елена Пальцева, считают наши читатели

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Подведены итоги опроса о том, кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии.

На пост уполномоченного по права ребенка в Карелии претендуют четыре человека.

Это председатель национально-культурной автономия белорусов Карелии "Белая Русь" Светлана Барташевич; руководитель центра гендерных исследований Лариса Бойченко; председатель комиссии по вопросам гражданского общества и межнациональных отношений Общественной палаты Карелии, юрист Елена Пальцева; руководитель исполкома "Единой России" в Карелии, бывший заместитель министра образования республики Геннадий Сараев.

"Столица на Онего" поинтересовалась у читателей: Кто из четырех претендентов должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

В опросе приняли участие 1053 человека, большинство из которых – 688 респондентов (65%) проголосовали за кандидатуру Елены Пальцевой.

Чуть меньшее количество опрошенных – 236 человек (22%) отдали голос за бывшего замминистра образования Геннадия Сараева.

Видеть в должности детского омбудсмена Карелии Ларису Бойченко пожелали 75 участников опроса (7%).

Наименьшее количество голосов набрала Светлана Барташевич – 54 проголосовавших (5%).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2017-10-19 11:49:56
Плох тот общественный деятель, который не мечтает пристроиться к бюджетному корыту. Вот Гриша Фандеев пристроился, теперь помалкивает в тряпочку.
кир
2017-10-19 11:11:45
Редакция, что означает "Чуть меньшее количество опрошенных"? 22% за едросса Г.Сараева - это намного меньше, а не чуть.
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