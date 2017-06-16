08:05, 16 Июня 2017
В Питкяранте на ребенка упали футбольные ворота
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В Питкярантском районе Карелии девочка едва не погибла под футбольными воротами.
"Моя 11-летняя дочь была с подругами на стадионе. Оказалась рядом с большими железными воротами, на которых висели мальчишки. Ворота упали дочери на ногу. Множественные переломы стопы", - сообщает женщина в группе ВК "Новая Ладога. Питкяранта".
Похожие случаи уже бывали. 14 апреля 2015 года 14-летний ученик Беломорской средней школы №1 в спортивном зале школы подошел к металлическим футбольным воротам, повис на них и, качаясь, уронил на себя.
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