В Питкяранте на ребенка упали футбольные ворота

В Питкярантском районе Карелии девочка едва не погибла под футбольными воротами.

"Моя 11-летняя дочь была с подругами на стадионе. Оказалась рядом с большими железными воротами, на которых висели мальчишки. Ворота упали дочери на ногу. Множественные переломы стопы", - сообщает женщина в группе ВК "Новая Ладога. Питкяранта".

Похожие случаи уже бывали. 14 апреля 2015 года 14-летний ученик Беломорской средней школы №1 в спортивном зале школы подошел к металлическим футбольным воротам, повис на них и, качаясь, уронил на себя.