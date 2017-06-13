Девочка попала под колеса на улице Герцена

В Петрозаводске иномарка сбила перебегавшую дорогу девочку, сообщает городская ЕДДС.

В понедельник в 18.20 на улице Герцена 42-летний водитель Nissan Murano сбил 10-летнего ребенка, пересекавшую проезжую часть в неустановленном месте. Девочка получила травмы.

В дежурную часть ГИБДД сообщение поступило из ДРБ, куда обратилась пострадавшая. Назначено об амбулаторное лечение.