18:40, 02 Июня 2017
Девушка из Петрозаводска попрошайничала в питерском метро, чтобы вернуться домой
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На одной из станций метро в центре Петербурга полицейские задержали девушку, которая собирала деньги на дорогу домой в Петрозаводск, передает "Фонтанка".
"Выяснилось, что за сегодняшний день девушка 21 года заработала 51 тысячу рублей, 250 евро и 20 долларов США. Деньги, как поясняла табличка, жертве ограбления нужны были на дорогу домой", - говорится в сообщении.
По информации "Фонтанки", родилась Наталья в Петрозаводске. Автобусный билет туда стоит, по данным издания, 957 рублей.
"При пересчёте денег во время процедуры у девушки была изъята любопытная купюра номиналом в десять рублей, на которой стоял оппозиционный штамп", - отмечает издание.
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