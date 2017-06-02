Девушка из Петрозаводска попрошайничала в питерском метро, чтобы вернуться домой

На одной из станций метро в центре Петербурга полицейские задержали девушку, которая собирала деньги на дорогу домой в Петрозаводск, передает "Фонтанка".

"Выяснилось, что за сегодняшний день девушка 21 года заработала 51 тысячу рублей, 250 евро и 20 долларов США. Деньги, как поясняла табличка, жертве ограбления нужны были на дорогу домой", - говорится в сообщении.

По информации "Фонтанки", родилась Наталья в Петрозаводске. Автобусный билет туда стоит, по данным издания, 957 рублей.

"При пересчёте денег во время процедуры у девушки была изъята любопытная купюра номиналом в десять рублей, на которой стоял оппозиционный штамп", - отмечает издание.