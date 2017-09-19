Девушка "приоделась" в одном из торговых центров Петрозаводска

Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

По сообщению МВД Карелии, в последний день августа сотрудникам отдела по продаже одежды крупного торгового центра пришлось вызвать сотрудников полиции. Они заметили, что в зале появилась молодая посетительница, которая после посещения примерочной подозрительно быстро попыталась покинуть помещение. Ее остановила служба внутреннего контроля.

Участковый уполномоченный полиции выяснил, что в рюкзаке девушки находятся неоплаченные вещи не только указанного магазина. Записи камер видеонаблюдения подтвердили подозрения: ранее несудимая 20-летняя горожанка в течение двух часов побывала в трех отделах, где похитила джинсы, два джемпера, два свитера, кардиган, платье, футболку. Совокупный ущерб от ее действий превысил 12 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Похищенное изъято.

В полиции Петрозаводска отметили, что среди молодого поколения наблюдается мода на совершение подобных краж. Порой подростки и студенты даже соревнуются между собой в количестве похищенных вещей. Следует помнить, что такие развлечения не только могут серьезно испортить биографию, но и повлекут уголовную ответственностью.