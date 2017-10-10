Девушка с ДЦП спасла парня из Карелии с помощью голоса

Жительница Добрянки Марина Оленева, которой поставлен диагноз ДЦП, смогла собрать внушительную сумму, необходимую для операции парню из Петрозаводска.

Как пишет Ura.ru, девушка собирала средства с помощью благотворительных концертов.

22-летняя Марина Оленева поет уже шесть лет. В 2015 году девушка стала дипломантом Международного фестиваля детей с ограниченными возможностями здоровья. Восемь месяцев назад Марина увидела в соцсетях просьбу о помощи Александра Красноокова, которому был поставлен диагноз компрессионно-оскольчатый перелом тела С5. На операцию парню требовалось 350 тысяч рублей.

"Когда я увидела его просьбу, у меня внутри все перевернулось. Я поняла, что просто обязана помочь ему, — рассказала Марина Оленева корреспонденту URA.RU. — Александр живет в Петрозаводске, поэтому организовать сбор средств было непросто. Я сделала небольшой фильм, чтобы рассказать о нем жителям моего города. Потом я организовала несколько благотворительных концертов, на которых сама пела. В итоге необходимая сумма была собрана".

Сейчас, по словам собеседницы, здоровье молодого человека улучшается.

"Он занимается самостоятельно и проходит консультации специалистов. В самое ближайшее время мне будут известны дальнейшие планы и действия Александра Красноокова на пути к восстановлению", — говорит девушка. Связаться с самим молодым человеком, к сожалению, пока не удалось.