20:24, 06 Июня 2017
Девушка сделала душераздирающее фото с погибшим после ДТП ребёнком
По теме
Загрузка...
Убитая горем мать опубликовала трогательный снимок ребёнка, которого она потеряла в автокатастрофе на шестом месяце беременности.
На фотографии малыш по имени Флин держит 21-летнюю Эмму Фейрберн за руку, однако сердце ребёнка в этот момент уже не билось, сообщает life.
После того как Эмма попала в аварию, она почувствовала, как малыш в страхе зашевелился. Девушка сразу отправилась к врачам, которые заверили её, что с сердцебиением ребёнка всё в порядке, и положили её на ночь в палату. После того как Эмма была заселена, к ней пришла акушерка, чтобы проверить Флина, однако мальчик был уже мёртв.
По теме
Выбор читателей
31.05.2017, 14:48
02.06.2017, 14:17
05.06.2017, 10:25
31.05.2017, 14:39
Аналитика
05.06.2017 10:45
Политкухня
Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов объяснил, почему коммунисты выступают против закона о статусе столицы.
02.06.2017 12:03
02.06.2017 11:20
02.06.2017 10:39
31.05.2017 15:48
Чтиво
Сегодня 10:58
Личное мнение
Политический публицист Олег Реут размышляет о странностях общественной кампании, организованной в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитрия.
05.06.2017 16:20
05.06.2017 09:35
31.05.2017 10:00
Медиа
28.05.2017 17:11
Афиша
Завтра в театрах (1)
Концерты завтра (1)
В кинотеатрах (6)
Комментарии