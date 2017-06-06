Девушка сделала душераздирающее фото с погибшим после ДТП ребёнком

Убитая горем мать опубликовала трогательный снимок ребёнка, которого она потеряла в автокатастрофе на шестом месяце беременности.

На фотографии малыш по имени Флин держит 21-летнюю Эмму Фейрберн за руку, однако сердце ребёнка в этот момент уже не билось, сообщает life.

После того как Эмма попала в аварию, она почувствовала, как малыш в страхе зашевелился. Девушка сразу отправилась к врачам, которые заверили её, что с сердцебиением ребёнка всё в порядке, и положили её на ночь в палату. После того как Эмма была заселена, к ней пришла акушерка, чтобы проверить Флина, однако мальчик был уже мёртв.