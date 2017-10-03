Девушка в Карелии нашла сим-карту и стала фигурантом уголовного дела

В Петрозаводске сотрудники МВД раскрыли кражу денег через телефон.

По данным ведомства, в полицию обратился 40-летний петрозаводчанин. Мужчина сообщил, что у него с банковского счета произошло списание 5,5 тыс. рублей. Полицейским потерпевший рассказал, что некоторое время назад утерял свой планшет, в котором была сим-карта, привязанная к мобильному банку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства исчезновения денег со счета.

"По подозрению в преступлении была задержана 18-летняя петрозаводчанка. Девушка рассказала, что нашла на улице сим-карту и вставила ее в свой мобильный телефон. Вскоре на этот номер пришло сообщение о том, что на банковский счет поступили денежные средства. Девушка, не задумываясь о законности своего поступка и дальнейших последствиях, перевела эти деньги на свой счет, а потом обналичила", - отметили в ведомстве.

В настоящее время фигурантка возместила причиненный материальный ущерб. По факту хищения возбуждено уголовное дело.