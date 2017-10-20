Девушки из Петрозаводска стали финалистками ЧМ по фитнес-аэробике

Петрозаводские спортсменки стали финалистками Чемпионата мира по фитнес-аэробике в Нидерландах.

В городе Лейден (Нидерланды) с 17 по 21 октября проходил Чемпионат мира по фитнес-аэробике. На соревнованиях, участниками которых стали сильнейшие спортсмены со всего света, успешно выступили команды из Петрозаводска.

В составе сборной России нашу страну представляли две карельские команды.

Команда "Энергия", завоевавшая серебряную медаль на Чемпионате России в апреле этого года, на ЧМ в Лейдене снова стала финалистом в возрастной гранд-категории (8 человек) 14-16 лет.

Тренеры "Энергии" – Любовь Смирнова, заслуженный тренер Республики Карелия, и ее ученица Яна Скворцова.

Впервые на соревнованиях такого уровня выступила еще одна карельская команда - "Гамма". Наставница спортсменок, Ксения Голдфрейн, также училась у Любови Смирновой. Команда в категории петитов (5 человек) 14-16 лет тоже стала финалистом.