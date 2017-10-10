Девушки не смогли пройти паспортный контроль из-за опухших после пластики лиц

Сотрудники паспортного контроля не смогли узнать китаянок, сильно изменившихся после пластических операций.

Три китаянки были остановлены сотрудниками аэропорта из-за изменившейся после пластических операций внешности. Об этом сообщает life со ссылкой на Daily Mirror.

Отмечается, что девушки отправились в Южную Корею во время осенней Золотой недели — отпускного периода в Китае, приходящегося на празднование Дня образования КНР. После сделанных пластических операций внешность китаянок невозможно было сверить с фотографиями в документах.

Опознание затруднялось ещё и тем, что лица туристок были закрыты бинтами.

Опубликованная в китайской социальной сети фотография за несколько часов собрала более 70 тысячи лайков.

О дальнейшей судьбе девушек издание не сообщает.