Директор фирмы в Карелии пустил деньги работника на оплату своего автомобиля

В Пряжинском районе директор компании задолжал работнику более 80 тысяч рублей, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, руководитель одного из предприятий Пряжинского района, занимающегося производством коровьего молока, не платил более двух месяцев зарплату работнику. Сумма задолженности составила 80,6 тысячи рублей.

Вместо этого директор компании пустил деньги на оплату аренды служебного автомобиля – порядка 101 тысячи рублей.

В ходе расследования обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью.

Уголовное дело направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу.