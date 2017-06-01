Директор интерната в Карелии: Если бы у меня было бы кое-что в пуху, может быть, я бы и испугался

Как родственники умершей бабушки требовали с директора психоневрологического интерната 250 тысяч и угрожали ему.

Руководитель психоневрологического интерната Николай Смольников довольно откровенно рассказал и об истории с деньгами пациентов.

"Когда я пришел руководителем интерната, первое что сделал, я поставил все деньги на жесткий учет. Деньги были переведены на карточки, на сберкнижки. Живых денег чтобы не было, потому что это люди с определёнными ограничениями. И когда мне предъявляют определенного рода претензии, я удивляюсь. Эта женщина, которая хочет поднять какую-то бучу, она просто не понимает", - сказал он.

При этом, утверждает директор интерната, родственники в течение трех лет почти не навещали больную и не особо интересовались ее состоянием:

"Если мне был бы дорог этот человек, я бы в течение трех с лишним лет не раз появился бы там, я бы сто раз появился, - считает руководитель интерната. – Если человек в течение трех лет не видит своего родственника, не приходит… Звонят ей, просят "придите посмотрите"… Не нужен. А потом предъявляет претензии: если вы мне не дадите 250 тысяч рублей, у вас будут проблемы. Я не могу дать 250 тысяч рублей, у меня их нету. Если бы у меня было бы кое-что в пуху, может быть, я бы и испугался. Но если я знаю, что я чист… была полицейская проверка, проверяли все деньги. У всех".

"Нам бы врачей, а у нас идет сокращение. Все сокращается. Оптимизация. А еще чего-то от нас хотят".

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