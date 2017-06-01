Новости. Общество
08:53, 01 Июня 2017

Директор интерната в Карелии: Если бы у меня было бы кое-что в пуху, может быть, я бы и испугался

По теме

Директор интерната в Карелии: Если бы у меня было бы кое-что в пуху, может быть, я бы и испугался
01.06.17 08:53
В Петрозаводске открывается клиника, где к пациентам будут относиться, как к родственникам
01.06.17 08:45
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
01.06.17 07:55
Все новости
Загрузка...

Как родственники умершей бабушки требовали с директора психоневрологического интерната 250 тысяч и угрожали ему.

Руководитель психоневрологического интерната Николай Смольников довольно откровенно рассказал и об истории с деньгами пациентов.

"Когда я пришел руководителем интерната, первое что сделал, я поставил все деньги на жесткий учет. Деньги были переведены на карточки, на сберкнижки. Живых денег чтобы не было, потому что это люди с определёнными ограничениями. И когда мне предъявляют определенного рода претензии, я удивляюсь. Эта женщина, которая хочет поднять какую-то бучу, она просто не понимает", - сказал он.

При этом, утверждает директор интерната, родственники в течение трех лет почти не навещали больную и не особо интересовались ее состоянием:

"Если мне был бы дорог этот человек, я бы в течение трех с лишним лет не раз появился бы там, я бы сто раз появился, - считает руководитель интерната. – Если человек в течение трех лет не видит своего родственника, не приходит… Звонят ей, просят "придите посмотрите"… Не нужен. А потом предъявляет претензии: если вы мне не дадите 250 тысяч рублей, у вас будут проблемы. Я не могу дать 250 тысяч рублей, у меня их нету. Если бы у меня было бы кое-что в пуху, может быть, я бы и испугался. Но если я знаю, что я чист… была полицейская проверка, проверяли все деньги. У всех".

"Нам бы врачей, а у нас идет сокращение. Все сокращается. Оптимизация. А еще чего-то от нас хотят".

Читайте ужасающую историю о том, как в одном из интернатов пациентка умерла от истощения.

Что говорит об этой ситуации Росздравнадзор и чего хотят родственники умершей.

В неоднозначной истории разбиралась "Столица на Онего".

По теме

Директор интерната в Карелии: Если бы у меня было бы кое-что в пуху, может быть, я бы и испугался
01.06.17 08:53
В Петрозаводске открывается клиника, где к пациентам будут относиться, как к родственникам
01.06.17 08:45
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
01.06.17 07:55
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2017, 17:20
C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату
30.05.2017, 13:10
Начальник Управления автомобильных дорог Карелии и его зам попались на взятках
29.05.2017, 11:21
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
31.05.2017, 14:39
Шквалистый ветер и снег надвигаются на Карелию
29.05.2017, 07:25
ФОТО: Жители Петрозаводска не могли вернуться с дач

Аналитика

31.05.2017 15:48
Капитал
Смотри во все глаза 1
В Петрозаводск идет современная медицина. Уже в июне в нашем городе начнет работать новый Офтальмологический центр Карелии.
"Она лежала и уходила из жизни" 2
31.05.2017 14:48
Власти меняются, инвестиционный климат  - нет 1
29.05.2017 12:09
Утраченный символ: быть или не быть? 23
26.05.2017 16:37
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Вся аналитика

Чтиво

31.05.2017 10:11
Без политики
Увидеть. Узнать. Почувствовать: первое знакомство со SKODA KODIAQ
Официальный дилер SKODA К-Моторс приглашает всех желающих познакомиться с долгожданным SKODA KODIAQ, первым семейным внедорожником от чешской марки.
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
31.05.2017 10:00
Тень политики, или почему можно было вообще не выступать
30.05.2017 10:59
Споры о Фаддее, задержали за Шекспира, проклятье пробок 4
29.05.2017 14:17
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Питер Пэн
Концерты (1)
Конек-Горбунок
детям
В кинотеатрах (9)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чудо-Женщина
Спарк. Герой Вселенной
детям
Большой
Меч короля Артура
Чужой: Завет
Трио в перьях
детям
Стражи Галактики. Часть 2
Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»