Директор лагеря-смерти на Сямозере Елена Решетова проведет под арестом ещё три месяца

Верховный суд Карелии продлил на три месяца арест директора ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, которую обвинили в гибели детей.

Такое решение приняла судья сегодня Ольга Пальчун.

Следствие просило продлить срок содержания под стражей на три месяца - до 18 сентября.

Защита просила избрать для Решетовой более мягкую меру пресечения, так как все следственные действия завершены, все свидетели допрошены, требуемые экспертизы проведены. У Решетовой больная мать и двое несовершеннолетних детей.

Руководитеь следственной группы Улади Уладиев и прокурор Петрозаводска Елена Аскерова требовали оставить обвиняемую под стражей, так как основания для ареста не отпали.

Расследование уголовного дела завершилось в мае. В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела, которые содержатся в 125 томах.

По версии следствия, директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова совместно с Виноградовым, инструкторами Валерием Круподерщиковым и Павлом Ильиным, зная об объявленном штормовом предупреждении, не отменили водный поход по Сямозеру, участие в котором приняли 47 несовершеннолетних детей.

По данным СК РФ, что число участников похода превышало пассажировместимость и грузоподъемность плавсредств, одно из которых к тому же было неисправно, а детей не обеспечили жилетами подходящего размера и форм.

18 июня 2016 года два каноэ, на которых по Сямозеру плыли 24 ребенка, перевернулись во время шторма, и 14 детей утонули.

По версии следствия, при этом Решетова, Виноградов и Круподерщиков умышленно не сообщили в территориальные органы экстренных служб о чрезвычайном происшествии, не желая негативной реакции общественности на указанные события, которая могла подорвать деловую репутацию лагеря и принести убытки.

Напомним, Решетова находится под арестом с 21 июня 2016 года.