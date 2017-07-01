16:46, 01 Июля 2017
Директор музея "Кижи" подарила своим сотрудникам торт с топорами
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К 20-летию плотницкого центра музея-заповедника "Кижи" известный кондитер Валентин Сватовой испек торт с топорами.
Как пояснил Сватовой на своей странице в соцсети, этот торт - подарок директора музея своим сотрудникам к 20-летию плотницкого центра.
"Детали торта. 20-летие из топоров, фигурка руководителя центра, самое сложное в передаче идеи - лемехи главок", - рассказал кондитер.
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