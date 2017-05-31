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06:40, 31 Мая 2017

Директор музея-заповедника "Кижи" зарабатывает более 300 тысяч рублей в месяц

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Министерство культуры России опубликовало данные о среднемесячных зарплатах руководителей подведомственных учреждений за 2016 год.

По данным Минкульта  РФ, среднемесячное жалованье директора музея-заповедника "Кижи" Елены Богдановой составляет 330 тысяч рублей. Зарплата ее шести заместителей тоже довольна неплохая: от 140 до 196 тысяч рублей в месяц. Главный бухгалтер музея зарабатывает в среднем около 138 тысяч рублей.

Директора в других федеральных учреждениях культуры также на зарплату не жалуются. Так, гендиректор "Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая получает в месяц чуть более 373 тысячи рублей в месяц, а ее шесть замов - от 296 тысяч до 334 тысяч. Руководитель "Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника" Владимир Шутов зарабатывает 368 тысяч рублей, а его замы - от 202 тысяч до 444 тысяч рублей. Среднемесячная зарплата генерального директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского составляет 839 тысяч. Его пять заместителей получают жалованье от 490 тысяч до 732 тысяч рублей. А в "Государственном историко-культурном музее-заповеднике "Московский Кремль" директор Елена Гагарина зарабатывает более 964 тысяч рублей. Ее четыре заместителя получают от 524 тысяч до 629 тысяч рублей в месяц. Жалованье директора "Государственной Третьяковской галереи" Зельфиры Трегуловой - 436 тысяч рублей, а ее пяти замов – от почти 188 тысяч до 323 тысяч рублей.

В среднем же зарплата директора музея в России - 20 тысяч рублей. В Московской области "расценки" самые большие. Тут оклад доходит до суммы в 80 тысяч, пишет "Ruposters"

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