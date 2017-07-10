Директор "Представительства Карелии при Президенте РФ" зарабатывает 90 тыс. в месяц

Вадим Корниенко, который является директором ГБУ РК "Представительство Республики Карелия при Президенте Российской Федерации", получает в среднем 90 тыс. в месяц.

Такие данные размещены на сайте Министерства экономического развития Карелии, которому подведомственно учреждение.

По данным ведомства, среднемесячная заработная плата Корниенко Вадима Анатольевича в 2016 году составила 90 тысяч 68 рублей 65 копеек. Ранее он являлся заместителем руководителя Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы - начальником управления межрегионального сотрудничества.

Среднемесячная зарплата его заместителей – от 80 до 84 тысяч рублей.

ГБУ РК "Представительство Республики Карелия при Президенте Российской Федерации" создано в июне 2013 года по распоряжению прежнего главы региона Александра Худилайнена.

По данным бюджетной сметы учреждения на 2017 год, фонд оплаты труда составляет 10,29 млн рублей. В 2016 году он составлял 9,87 млн рублей.

Согласно сайту карельского Минэкономразвития, задачами представительства являются: организация эксплуатации и содержания имущества Республики Карелия, находящегося в городе Москва, и осуществление технического контроля за его состоянием. А также вспомогательная деятельность в области государственного управления при решении вопросов социально-экономического развития Республики Карелия.