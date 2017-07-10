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Новости. Общество
10:32, 10 Июля 2017

Директор "Представительства Карелии при Президенте РФ" зарабатывает 90 тыс. в месяц

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Вадим Корниенко, который является директором ГБУ РК "Представительство Республики Карелия при Президенте Российской Федерации", получает в среднем 90 тыс. в месяц.

Такие данные размещены на сайте Министерства экономического развития Карелии, которому подведомственно учреждение.

По данным ведомства, среднемесячная заработная плата Корниенко Вадима Анатольевича в 2016 году составила 90 тысяч 68 рублей 65 копеек. Ранее он являлся заместителем руководителя Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы - начальником управления межрегионального сотрудничества.

Среднемесячная зарплата его заместителей – от 80 до 84 тысяч рублей.

ГБУ РК "Представительство Республики Карелия при Президенте Российской Федерации" создано в июне 2013 года по распоряжению прежнего главы региона Александра Худилайнена.

По данным бюджетной сметы учреждения на 2017 год, фонд оплаты труда составляет 10,29 млн рублей. В 2016 году он составлял 9,87 млн рублей.

Согласно сайту карельского Минэкономразвития, задачами представительства являются: организация эксплуатации и содержания имущества Республики Карелия, находящегося в городе Москва, и осуществление технического контроля за его состоянием. А также вспомогательная деятельность в области государственного управления при решении вопросов социально-экономического развития Республики Карелия.

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Комментарии

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умник
2017-07-10 12:10:40
синекура?! бюджет у нас, видимо, уже профицитный? на всех хватит....
User
2017-07-10 11:41:07
Стесняюсь спросить, а велико ли имущество республики Карелия в г. Москва?
YellowSubmarine
2017-07-10 11:08:43
Много или нет, но сколько ещё всяких разных так называемых "представителей" содержит дотационный бюджет нашей малой Родины? Какой толк от их "деятельности"? Не пора ли прекращать кормить нахлебников?
Беня
2017-07-10 10:56:14
Для Москвы 90 тр это много? А за 15 даже, так сказать, "трудолюбивые соотечественники" пальцем не пошевелят.
ненец
2017-07-10 11:10:46
Беня, дык работа "не бей лежачего"!
Дай Бог каждому!
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