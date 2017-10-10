Директор управляющей компании в Питкяранте похитил у населения 57 млн рублей

Верховный суд Карелии оставил в силе приговор питкярантскому бизнесмену, который присвоил себе деньги населения за ЖКУ, сообщает прокуратура республики.

В 2012-2015 годах учредитель и руководитель компании, управляющей многоквартирными домами, запретил перечислять ресурсоснабжающим организациям денежные средства, собранные с населения за ЖКУ.

Данными средствами он распорядился по своему усмотрению, в том числе направил на финансирование деятельности нескольких подконтрольных ему коммерческих организаций.

В результате трем предприятиям был причинен ущерб более чем на 57 миллионов рублей.

Суд назначил бизнесмену наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Коллегия по уголовным делам Верховного суда РК оставила приговор без изменения.