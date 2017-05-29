Директор "Золота Белого моря" отделался штрафом за опасный детский отдых

Лоухский районный суд Карелии прекратил уголовное преследование гендиректора ООО "Золото Белого моря" Дениса Орлова.

По данным прокуратуры Карелии, суд проанализировал материалы уголовного дела, принял во внимание, что Орлов не оспаривает предъявленное обвинение, впервые совершил преступление небольшой тяжести, примирился со всеми потерпевшими и загладил причиненный преступлением вред, сам заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

С учетом данных обстоятельств ходатайство следователя удовлетворено, Орлову назначен судебный штраф в размере 100 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее Орлов обвинялся по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, в июне 2016 года обвиняемый организовал туристическую программу "Сокровища Белого моря" на острове Сидоров Кандалакшского залива Белого моря на территории Лоухского района. В программе мероприятий приняли участие 50 несовершеннолетних детей, которые проживали в четырех отдельно стоящих палаточных отрядах.

При проверке указанного детского лагеря были выявлены многочисленные грубейшие нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм, что свидетельствует об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Так, обвиняемый не получил санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие летнего оздоровительного лагеря, не уведомил органы Роспотребнадзора о доставке организованных групп детей в лагерь железнодорожным, автомобильным и водным транспортом, нарушив правила безопасности при перевозке детей, не обеспечил палаточный лагерь устойчивой мобильной связью, не оборудовал на территории лагеря места складирования отходов.

Помывка детей на острове происходила в бане, эксплуатация которой осуществлялась с многочисленными нарушениями правил пожарной безопасности, которые могли привести к возникновению пожара. Медицинская помощь в лагере оказывалась врачом, не имеющим лицензии на осуществление медицинской деятельности, а часть медикаментов, изъятых из аптечки лагеря, являлись просроченными. В лагере не был обеспечен надлежащий питьевой режим, не оборудованы места для приготовления и хранения пищевых продуктов (кухня, кладовая, моечная).