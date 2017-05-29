Новости. Общество
16:46, 29 Мая 2017

Директор "Золота Белого моря" отделался штрафом за опасный детский отдых

По теме

ВИДЕО: Пешеход чудом не попал под машину в Петрозаводске
29.05.17 18:20
Патриарх Кирилл сравнил законы об однополых браках с фашистскими
29.05.17 18:00
"Дискуссия состоялась, причем не по-христиански резкая"
29.05.17 17:40
Все новости
Загрузка...

Лоухский районный суд Карелии прекратил уголовное преследование гендиректора ООО "Золото Белого моря" Дениса Орлова.

По данным прокуратуры Карелии, суд проанализировал материалы уголовного дела, принял во внимание, что Орлов не оспаривает предъявленное обвинение, впервые совершил преступление небольшой тяжести, примирился со всеми потерпевшими и загладил причиненный преступлением вред, сам заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

С учетом данных обстоятельств ходатайство следователя удовлетворено, Орлову назначен судебный штраф в размере 100 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее Орлов обвинялся по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, в июне 2016 года обвиняемый организовал туристическую программу "Сокровища Белого моря" на острове Сидоров Кандалакшского залива Белого моря на территории Лоухского района. В программе мероприятий приняли участие 50 несовершеннолетних детей, которые проживали в четырех отдельно стоящих палаточных отрядах.
При проверке указанного детского лагеря были выявлены многочисленные грубейшие нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм, что свидетельствует об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Так, обвиняемый не получил санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие летнего оздоровительного лагеря, не уведомил органы Роспотребнадзора о доставке организованных групп детей в лагерь железнодорожным, автомобильным и водным транспортом, нарушив правила безопасности при перевозке детей, не обеспечил палаточный лагерь устойчивой мобильной связью, не оборудовал на территории лагеря места складирования отходов.

Помывка детей на острове происходила в бане, эксплуатация которой осуществлялась с многочисленными нарушениями правил пожарной безопасности, которые могли привести к возникновению пожара. Медицинская помощь в лагере оказывалась врачом, не имеющим лицензии на осуществление медицинской деятельности, а часть медикаментов, изъятых из аптечки лагеря, являлись просроченными. В лагере не был обеспечен надлежащий питьевой режим, не оборудованы места для приготовления и хранения пищевых продуктов (кухня, кладовая, моечная).

По теме

ВИДЕО: Пешеход чудом не попал под машину в Петрозаводске
29.05.17 18:20
Патриарх Кирилл сравнил законы об однополых браках с фашистскими
29.05.17 18:00
"Дискуссия состоялась, причем не по-христиански резкая"
29.05.17 17:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.05.2017, 16:36
В Карелию идет снегопад
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
26.05.2017, 17:20
C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату
24.05.2017, 11:48
СРОЧНО: Стало известно, кто стрелял в полицейских на Герцена (ФОТО)
23.05.2017, 06:40
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Карелии у "Креста скорби" - первые кадры с места трагедии
22.05.2017, 06:40
Незаконно остеклившему лоджию жителю Петрозаводска придется идти в суд

Аналитика

Сегодня 12:09
Капитал
Власти меняются, инвестиционный климат  - нет 1
Специалисты  из Карелии ждут объявления результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Только вряд ли наша республика займет  в нем хорошие позиции.
Утраченный символ: быть или не быть? 21
26.05.2017 16:37
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Будем наблюдать 2
24.05.2017 11:31
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 4
23.05.2017 16:24
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:17
Личное мнение
Споры о Фаддее, задержали за Шекспира, проклятье пробок 1
Главные события минувшей недели. Авторский взгляд журналиста Евгения Белянчикова.
Камень, лестница, конюшня 3
25.05.2017 15:12
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд 2
22.05.2017 10:21
Как меня пытались выдать замуж 11
17.05.2017 14:04
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Шоу под дождем 'Признание в любви'
Концерты (2)
Мисс Студенчество Карелии 2017
Большая опера
детям
В кинотеатрах (5)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Большой
Прочь
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»