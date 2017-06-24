Директора лицея №13 Галину Васильеву уволили по-хамски, считает Мешкова

Главный редактор интернет-журнала "Лицей" прокомментировала увольнение Галины Васильевой, которая много лет возглавляла лицей №13 на Кукковке и является депутатом Петросовета от КПРФ.

"Все, кто знаком с Галиной Васильевой, знают, что она всегда радела не только за свой лицей, а за интересы всех детей, за образование, в том числе в сельских и специализированных школах, в коррекционных школах-интернатах. Как депутат она многое делала для того, чтобы отстоять их от безумной оптимизации. Не просто сидела в кресле депутата, а выезжала в эти школы, тряслась по разбитым сельским дорогам, тщательно изучала законы, чтобы найти правовую опору своей позиции. Галина Васильева знала положение на местах лучше многих чиновников", - написала Наталья Мешкова.

"Мы видели, что тучи над ней сгущаются, что к ней подбираются с разных сторон. Но и предположить не могли, что ее не поблагодарят за многие годы честной работы, что сделают это так по-хамски, если называть вещи своими именами: привезут трудовую книжку в школу прямо перед выпускным вечером, что мэр Ирина Мирошник, сама педагог, не соизволит не то что лично высказать уважение директору лицея, куда родители рвутся отдать своих детей, а даже не снимет трубку и не позвонит!" - отметила она.

"Приходится читать в комментариях на разных сайтах ссылки на возраст Галины Васильевны, мол, пора уступить дорогу молодым. О чем вы говорите! Да она даст сто очков вперед многим директорам значительно моложе ее по возрасту, которые ничем не отличились, никого никогда не защитили, которые просто тянут лямку и ноют, как им трудно. Никогда за годы профессионального общения с Галиной Васильевной я не слышала от нее ни одной жалобы. И такими директорами мы разбрасываемся? Ах, да, забыла, есть у нее одно качество, которое тем, кто наверху, не нравится: позиция "чего изволите?" — это не про нее", - добавила Наталья Мешкова.

Напомним, мэрия Петрозаводска 23 июня расторгла трудовой договор с Галиной Васильевой. После этого учителя написали открытое обращение на имя мэра Ирины Мирошник с требованием отменить принятое решение.