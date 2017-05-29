Известный в Карелии журналист и блогер Евгений Белянчиков – о публичных слушаниях по вопросу строительства часовни на площади Кирова в Петрозаводске.

25 мая в мэрии Петрозаводска было неспокойно, здесь в большом зале стояли крики и были слышны оскорбления. В администрации прошли публичные слушания по вопросу выделения земли под строительство часовни святого Фаддея Петрозаводского. Землю выделяли не где-нибудь, а в самом центре города – на площади Кирова, между музеем ИЗО и Музыкальным театром. Как и ожидалось, проект был поддержан большинством. Чуть ли не впервые слушания были похожи на дискуссию, а не на традиционное всеобщее "одобрямс". Жаль, правда, что мнение тех, кто был против возведения часовни, ни на что не влияло. И врио главы республики, и сити-менеджер города уже приняли решение, что часовне быть. Возражающим лишь дали выпустить пар, не более. Тем не менее, дискуссия состоялась, причем не по-христиански резкая, порой даже настолько резкая, что впору говорить об оскорблении чувств неверующих.

Продолжение – по ссылке.