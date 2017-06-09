Новости. Общество
11:59, 09 Июня 2017

Длинные выходные и хорошая погода увеличат вероятность лесных пожаров в Карелии

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Понедельник, 12 июня, является выходным днем. В связи с этим в лесах Карелии увеличивается вероятность пожаров, предупреждает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"В связи с удлиненным периодом выходных и праздничных дней с 10 по 12 июня ожидается значительный рост рекреационной нагрузки на природные территории регионов СЗФО, что в совокупности с прогнозируемой высокой и чрезвычайной пожарной опасностью по условиям погоды на территории Мурманской, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Вологодской областей, республик Коми и Карелия может стать причиной вспышки лесных пожаров", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что работники лесной охраны и лесопожарных служб усилят наземное патрулирование, дежурство на пожарно-наблюдательных вышках.

"В условиях высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности региональные службы Авиалесоохраны увеличивают количество лесопатрульных вылетов. Для контроля обстановки диспетчерские службы лесничеств используют систему космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз", - сказано в релизе ведомства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-06-09 12:37:46
Бурятский министр природы РК все потушит ,не захочет ,чтобы его опять сняли ))
новый
2017-06-09 12:20:45
Карельская авиалесоохрана усилит наземное патрулирование
денис илюшенко
2017-06-09 12:11:38
я работаю 12 и не отмечаю этот праздник 5 год
Гость
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