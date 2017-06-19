Для жителя Карелии нож стал последним аргументом в споре с гостем

Ранее судимый гражданин приговорен к лишению свободы за убийство, сообщается на сайте городского суда Петрозаводска.

Петрозаводским городским судом вынесен приговор ранее судимому жителю Карелии, который в феврале, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своих знакомых, в ходе конфликта с одним из гостей нанес ему несколько ударов ножом в спину, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

С учетом предыдущего приговора (за совершение грабежа и нанесение побоев) мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.