18:00, 19 Июня 2017
Для жителя Карелии нож стал последним аргументом в споре с гостем
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Ранее судимый гражданин приговорен к лишению свободы за убийство, сообщается на сайте городского суда Петрозаводска.
Петрозаводским городским судом вынесен приговор ранее судимому жителю Карелии, который в феврале, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своих знакомых, в ходе конфликта с одним из гостей нанес ему несколько ударов ножом в спину, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.
С учетом предыдущего приговора (за совершение грабежа и нанесение побоев) мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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