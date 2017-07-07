Дмитриев в письме из СИЗО: "Ребята, а вы часом не перепутали?"

На сайте правозащитного центра "Мемориал" опубликовано письмо из СИЗО Петрозаводска главы карельского отделения Юрия Дмитриева, которого обвинили в изготовлении порнографии с участием приемной дочери, а также педофилии и незаконном хранении оружия.

С согласия отправителя и адресата опубликован отрывок из письма Юрия Дмитриева Ольге Вербовой, полученного в начале июля.

"...Конвой в последний раз был исключительно офицерский: майор и два капитана. Поскольку процесс закрытый, в зал никого не пускают. Но мои друзья выстраиваются вдоль стен коридора и… аплодируют. Поскольку общаться с подсудимым им запрещено. Где они о таком прочитали или кто им посоветовал – ума не приложу. Но волнительно, не скрою. Тут же стоят судья и прокурор и эти аплодисменты и слышат, и видят. Видел друзей из Москвы, Питера, Воронежа. Даже странно, что моя скромная персона и моя более чем скромная деятельность заслужили такое признание. Так и хочется всем сказать: Ребята, а вы часом не перепутали? Я простой лесной волчара, которому чуть-чуть повезло с нюхом (но это нюх собаки моей Ведьмы), и еще чуть-чуть усидчивый, ну и упертый. Вот и все мои достоинства. И поверьте, они не "тянут" на аплодисменты и на такое пристальное внимание. Но, наверное, чувство солидарности с находящимися в "узилище" заставляет их так поступать. Все равно всем спасибо", - пишет Юрий Дмитриев.

"Что будет по итогам судилища – гадать пока сложно. В принципе – готов к любому исходу. Недаром я так много узнал о Варваре Брусиловой. Ее слова: "Ваш приговор я встречу спокойно. По моим религиозным верованиям – смерти нет" – как нельзя лучше передают мое настроение сегодняшнего дня", - написал обвиняемый.

Напомним, 61-летний историк, правозащитник Юрий Дмитриев 15 декабря 2016 года был арестован Петрозаводским городским судом по ходатайству следователя Завадского.

По версии следствия, в период с 2008 года по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Кроме того, обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения, заключающиеся в укорочении ствола.