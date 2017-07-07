Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Общество
12:01, 07 Июля 2017

Дмитриев в письме из СИЗО: "Ребята, а вы часом не перепутали?"

По теме

ВИДЕО: Водителя Mercedes, промчавшегося по "встречке" на Комсомольском, могут лишить прав
07.07.17 12:10
Повреждение магистральной сети оставило часть Петрозаводска без горячей воды
07.07.17 11:48
Уроженка Карелии стала министром ЖКХ Крыма
07.07.17 11:22
Все новости
Загрузка...

На сайте правозащитного центра "Мемориал" опубликовано письмо из СИЗО Петрозаводска главы карельского отделения Юрия Дмитриева, которого обвинили в изготовлении порнографии с участием приемной дочери, а также педофилии и незаконном хранении оружия.

С согласия отправителя и адресата опубликован отрывок из письма Юрия Дмитриева Ольге Вербовой, полученного в начале июля.

"...Конвой в последний раз был исключительно офицерский: майор и два капитана. Поскольку процесс закрытый, в зал никого не пускают. Но мои друзья выстраиваются вдоль стен коридора и… аплодируют. Поскольку общаться с подсудимым им запрещено. Где они о таком прочитали или кто им посоветовал – ума не приложу. Но волнительно, не скрою. Тут же стоят судья и прокурор и эти аплодисменты и слышат, и видят. Видел друзей из Москвы, Питера, Воронежа. Даже странно, что моя скромная персона и моя более чем скромная деятельность заслужили такое признание. Так и хочется всем сказать: Ребята, а вы часом не перепутали? Я простой лесной волчара, которому чуть-чуть повезло с нюхом (но это нюх собаки моей Ведьмы), и еще чуть-чуть усидчивый, ну и упертый. Вот и все мои достоинства. И поверьте, они не "тянут" на аплодисменты и на такое пристальное внимание. Но, наверное, чувство солидарности с находящимися в "узилище" заставляет их так поступать. Все равно всем спасибо", - пишет Юрий Дмитриев.

"Что будет по итогам судилища – гадать пока сложно. В принципе – готов к любому исходу. Недаром я так много узнал о Варваре Брусиловой. Ее слова: "Ваш приговор я встречу спокойно. По моим религиозным верованиям – смерти нет" – как нельзя лучше передают мое настроение сегодняшнего дня", - написал обвиняемый.

Напомним, 61-летний историк, правозащитник Юрий Дмитриев 15 декабря 2016 года был арестован Петрозаводским городским судом по ходатайству следователя Завадского. 

По версии следствия, в период с 2008 года по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Кроме того, обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения, заключающиеся в укорочении ствола.

По теме

ВИДЕО: Водителя Mercedes, промчавшегося по "встречке" на Комсомольском, могут лишить прав
07.07.17 12:10
Повреждение магистральной сети оставило часть Петрозаводска без горячей воды
07.07.17 11:48
Уроженка Карелии стала министром ЖКХ Крыма
07.07.17 11:22
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.07.2017, 09:44
Галина Васильева: "Я попала в западню"
05.07.2017, 16:15
СРОЧНО: Двое детей и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Карелии
30.06.2017, 06:40
СК РФ : Трое подростков, которых ищут на Ладоге, утонули
03.07.2017, 11:58
"Нужно создать, а потом думать"
30.06.2017, 09:42
Приходите – увидите!
01.07.2017, 14:56
С сегодняшнего дня в России начали действовать новые правила дорожного движения - смотрим, что изменилось

Аналитика

06.07.2017 10:33
Политкухня
Действовали законно, но с "преступным умыслом" 13
Абсурдность обвинений в деле "Петропита".
"Алиханов против РФ" 2
06.07.2017 09:07
"Нужно создать, а потом думать" 7
03.07.2017 11:58
Галина Васильева: "Я попала в западню" 26
03.07.2017 09:44
Жителей Петрозаводска приглашают поддержать инициативу о статусе столицы 6
03.07.2017 09:37
Вся аналитика

Чтиво

04.07.2017 12:03
Личное мнение
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
Прав ли Леша, велкам ту Арктика, про людей, которых нет 1
03.07.2017 17:06
Про жертв и палачей 13
30.06.2017 11:11
Приходите – увидите! 1
30.06.2017 09:42
архив чтиво

Медиа

Змея на набережной Онежского озера
05.07.2017 14:35
все фото и видео

Опрос

Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?

Афиша

Сегодня в городе (16)
Человек-паук: Возвращение домой
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Синяя бездна
Сказ о Петре и Февронии
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Во всем виноват енот
Холодное танго
2:22
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»